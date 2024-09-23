المجلس القومى للمرأة يدرب سيدات البحيرة والغربية على التثقيف المالي.. صور

كتب محمود راغب

نظم المجلس القومى للمرأة تدريب التثقيف المالي بمحافظتى البحيرة والغربية، في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكدت مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس ومديرة المشروع أن هذا التدريب هدف إلى توعية وتثقيف السيدات بالأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية، والتي تساهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.



تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها رفع قدرات السيدات وتعزيز مهاراتهن وتطوير الصفات الريادية والشخصية لديهن من خلال تدريبات التوعية المالية التي تساعدهن على تحديد الأهداف، والتفرقة بين الرغبات والاحتياجات الأساسية، وسبل الإدخار وأهميته في مواجهة الأزمات والمخاطر، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية، وكيفية إعداد موازنة شخصية ومتابعتها.



وعلى هامش التدريب، تم تنفيذ برنامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، حيث يعتمد البرنامج على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات الهامة.



القومى للمرأة يدرب سيدات البحيرة والغربية على التثقيف المالى



القومى للمرأة يدرب سيدات البحيرة والغربية



جانب من التدريب



