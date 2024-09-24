10 إجراءات نفذها جهاز شئون البيئة بالشرقية للحد من السحابة السوداء

الشرقية - إيمان مهنى

إجراءات مكثفة نفذها جهاز شئون البيئة بالشرقية، للقضاء على السحابة السوداء منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية، أن جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية قام بتنفيذ عدد من الإجراءات الإستباقية للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء منذ بداية شهر سبتمبر الجاري ، أبرزها التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتفتيش المسائى يومياً على المخالفين لقانون المخلفات والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية داخل نطاق محافظة الشرقية وفقاً لتقرير الإنذار المبكر الصادر من وزارة البيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة وعرضها على الجهات المختصة ، وأسفر التفتيش على تحرير عدد (62) محضر مخالفة بيئية وجاري العرض على السلطة المختصة.

بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية لفتح عدد 73 موقع تجميع قش أرز بمراكز ومدن محافظة الشرقية ، وتم تجميع 25650 طن قش الأرز من بداية الحصاد ، لتأجير عدد 8 معدات زراعية ( مكابس وجرارات زراعية ) بإيجار رمزي بسيط لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لمساعدة المزارعين لجمع قش الأرز وكبسة والإستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف.

والمرور على عدد 44 فاخورة بنطاق مركز الزقازيق ومنيا القمح، بالإضافة للمرور على عدد 10 مسابك بنطاق مركز الزقازيق، فضلاً عن المرور على عدد 7 مصانع طوب بنطاق مركز ههيا ،وتبين توقفهم جميعاً عن العمل تنفيذاً لقرار السيد المهندس محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024.

و المرور على عدد 277 مكمورة فحم نباتى بنطاق مركزى بلبيس ومنيا القمح حيث تبين توقف عدد 262 مكمورة عن العمل، ومخالفة عدد 15 مكمورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذاً لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

و المرور على عدد 14 مقلب ونقطة وسيطة بنطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية ، وذلك للسيطرة على أي إشتعالات ذاتية أو إنبعاثات وأدخنة تلوث الهواء.

و التنسيق مع قسم شرطة البيئة والإدارة العامة للمرور ، لتنفيذ عدد 20 حملة للتفتيش المفاجئ لفحص عوادم المركبات بمحافظة الشرقية لبيان مدى مطابقتها للحدود المسموح بها في قانون البيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تم خلالها فحص عادم عدد 1250 سيارة تعمل بالبنزين والسولار ،وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط 220سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه لأصحاب السيارات المخالفة.

كما قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ 1450 نشاط توعوي للمزارعين "ندوات - لقاءات مباشرة مع المزارعين"، بكيفية التعامل السليم والإستفادة الإقتصادية والإستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية وبيان الآثار السلبية لحرق تلك المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات.



تحرير محاضر للمخالفين



فحص عوادم السيارات



قش الأرز



