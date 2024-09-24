ولى عهد الكويت وملك الأردن يبحثا فى نيويورك العلاقات بين البلدين

الكويت (أ ش أ)

بحث ولى عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع ملك الأردن عبدالله الثانى بن الحسين، على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت والأردن وسبل دعمها وتعزيزها؛ لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين

ونقل ولي العهد الكويتى - فى مستهل اللقاء الذي جرى في مقر إقامة الملك عبدالله الثاني بمدينة نيويورك - تحيات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إليه، كما ناقشا أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، أن اللقاء حضره: وزير الخارجية الكويتى عبدالله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناى.

كما عقد ولى عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، جلسة مباحثات تناولت العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها لما فيه من مصلحة للبلدين .

وناقش الجانبان - خلال الاجتماع الذى عقد على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى "البيت التركى" مقر الوفد الدائم لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك - أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، أن جلسة المباحثات حضرها: وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير عبدالعزيز سعود الجارالله.

