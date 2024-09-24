اليوم السابع
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وكيل تعليم المنوفية يتفقد عدد من المدارس بإدارة الشهداء التعليمية.. صور

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 11:34 ص
وكيل تعليم المنوفية يتفقد عدد من المدارس بإدارة الشهداء التعليمية.. صور وكيل تعليم المنوفية يتفقد المدارس
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مدرسة الشهداء الإعدادية بنين ، ومدرسة الشهداء الإعدادية بنات، والمدرسة الثانوية بنين ، بإدارة الشهداء التعليمية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.  

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن الزيارة تهدف إلى متابعة سير العملية التعليمية في الأسبوع الأول لبدء الدراسة، والاطمئنان على أبنائنا الطلاب، ومتابعة الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل، والتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة، واستلام الكتب، والالتزام بالزى المدرسى، وكذلك الاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظاً على سلامة وأمن ابنائنا الطلاب.

كما تابع  مدرسة الشهداء الحديثة الإبتدائية، وتم تحويل مدير المدرسة للتحقيق نظراً لإهماله في أداء مهام وظيفته.

إحدى مدارس الشهداء
إحدى مدارس الشهداء

 

تفقد المدارس
تفقد المدارس

 

وكيل تعليم المنوفية فى جولة مفاجئة
وكيل تعليم المنوفية فى جولة مفاجئة

 







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