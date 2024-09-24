وكيل "تعليم الغربية" يتفقد انتظام العملية التعليمية بكفر الزيات

الغربية - مصطفى عادل

تفقد خالد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، سير العملية التعليمية، داخل عدد من مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، للوقوف على انتظام العملية التعليمية بالمدارس ونسب الحضور والغياب.

وخلال الزيارة تفقد مدرسة الشهيد محمد صبحى رميح الثانوية المشتركة بالدلجمون، و مدرسة على بن ابى طالب للتعليم الأساسي، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالدلجمون، مدرسة ابيار للتعليم الأساسى، ومدرسة إبيار الابتدائية الجديدة، ومدرسة النجار الثانوية بنين، ومدرسة إبيار الابتدائية.

وتفقد انتظام الدراسة بالمدارس، وتابع وكيل المديرية معدلات ونسب حضور الطلاب داخل المدارس، كما تفقد عددا من الفصول

الدراسية، وحجرات الأنشطة، ونظافة المدارس.

كما تفقد حجرات المعامل بالمدرسة، وأكد على ضرورة تفعيل ومشاركة الطلاب للانشطة التربوية، لأنها عنصر من عناصر جذب الطلاب للمدرسة، مؤكدا على ضرورة توافر الامن والسلامة، كما أثنى على حضور الطلاب، موجها الشكر للمعلمين على الوعي بأهمية الحضور المدرسي والاستفادة مما تقدمه المدرسة.



وكيل المديرية يتابع الفصول الدراسية