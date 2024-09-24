وزير الرى: استلام أراض طرح النهر من هيئة التعمير

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف الحالى لإستلام أراضى طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وذلك فى ضوء مواد قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنه 2021 ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنه 2023 .

واستعرض سويلم ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لإستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضى طرح النهر وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعى اليد (حال وجود تعديات عليها) .

كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن الوزارة وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحى للأراضى التى آلت ولايتها إلى الوزارة، والبدء في حصر الأراضى محل أعمال اللجنة بمحافظة الدقهلية - كنموذج تجريبى - مع قيام أجهزة هيئة التعمير بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة لموافاة اللجنة بصورة طبق الأصل من كشوف الحصر والربط والتحصيل الخاصة بمحافظة الدقهلية .

ووجه سويلم بسرعة نهو أعمال الرفع المساحى بمحافظة الدقهلية، مع وضع خطة تنفيذية ببرنامج زمنى يشمل كافة المحافظات ذات الواجهة النيلية اعتماداً على ما تم نهوه من أعمال في محافظة الدقهلية كنموذج استرشادى يتم من خلاله تقييم المدى الزمنى لنهو أعمال الرفع المساحى والحصر والتسليم والاستلام.

كما وجه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لنهو إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضى طرح النهر بالمحافظات .