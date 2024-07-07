‫خدمات ومشروعات تنفذها هيئة المساحة.. تعرف عليها

كتبت ــ أسماء نصار

تقوم الهيئة المصرية للمساحة التابعة لوزارة الموارد بدور هام للمساهمة في المشروعات القومية الكبرى، حيث أعمال الرفع المساحى اللازمة لهذه المشروعات، مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

كما قامت هيئة المساحة مؤخراً بإنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من العين السخنة الى مطروح، وتم التنسيق لبدء إنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من أكتوبر الى أبو سمبل، وهو ما يشير لأهمية استمرار التنسيق بين هيئة المساحة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق سرعة تنفيذ المشروعات القومية.

كما تقوم هيئة المساحة بأعمال حصر الممتلكات بكل دقه لتحديد التعويضات العادلة للمواطنين والمؤسسات - في حال الاضطرار لنزع الملكيات لتنفيذ مشروعات النفع العام - وذلك بعد تثمين الأراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وهو الأمر الذى أتي بثماره في تنفيذ العديد من المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية علي مدار السنوات السابقة في تناغم ورضا مع المواطنين .



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الخدمات التى تقدمها هيئة المساحة:

1- توظيف كل الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات المقدمة للجمهور

2- تنفيذ أعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات القومية الكبرى.

3- حصر الممتلكات بدقة لتحديد التعويضات العادلة في حال الاضطرار لنزع الملكية.

4- إنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع.

5- طبقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء .. هيئة المساحة تصدر شهادة منسوب أعلى نقطة بالعقار، وتوحيد المواصفات الفنية للأعمال والتكلفة المالية للشهادة تيسيرا على المواطنين.

6- تطبيق الحجج ورفع التعديات على أراضى الأوقاف وتوقيعها على الخرائط وإنشاء قواعد بيانات مكانية لها.

7- اعتماد 13 مكتبا هندسيا للمساعدة في تنفيذ الأعمال المساحية على مستوى المشروعات القومية بالدولة.

8- التجهيز لتشغيل مشروع المحطات الثابتة لسرعة إنجاز الأعمال المساحية وتوحيد نظم الإحداثيات.

9- تنفيذ الأعمال المساحية بمواقع مبادرة "حياة كريمة" لـ4427 موقعا.