وزير الاقتصاد اللبنانى: استمرار الحرب يدفع لبنان نحو المجهول

أحمد علوى

كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أن حجم المواد الغذائية الموجود داخل الأراضي اللبنانية يكفي احتياج البلاد لنحو 4 أشهر على الأقل.

وأشار سلام خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إلى وجود طلبيات قائمة إضافية من شحنات المواد الغذائية، والتي يتم توصيلها بشكل يومي إلى لبنان، موضحا أنه قد تم بالفعل عقد اجتماعات بهدف تأمين مسارات خاصة تضمن استمرار وسلامة عمليات توزيع المواد الغذائية ودخول الشاحنات المحملة بالمواد النفطية بشكل عام في لبنان، وتحديدا في مناطق الجنوب والبقاع.

ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن لبنان تلقى تأكيدات من المجتمع الدولي و الجهات المناحة، وعلى رأسها الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بأنها مستمرة في تامين الإمدادات والمساعدات المالية للبنان، مع تأكيدها العمل على إيجاد حل سريع لوقف التصعيد في لبنان والمنطقة.

وقال أمين سلام: "التصعيد إذا لم يتوقف خلال 24 إلى 48 فستصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه".

وأكد سلام ضرورة وجود اتفاق لبناني داخلي للعمل على وقف التصعيد، مشيرا إلى وجود مشاورات دائمة مع "حزب الله" لمنع استمرار التصعيد مع الجانب الإسرائيلي، موضحا أن "لبنان يتعرض لضربات أشرس من حرب عام 2006".