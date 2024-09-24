نائب محافظ الدقهلية: تذليل العقبات خلال استخراج شهادة الرفع المساحى

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، برئاسة اجتماع مجلس إدارة صندوق مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام وأعضاء مجلس الإدارة.

وتناول الاجتماع، استعراض ومناقشة جهود وأنشطة المركز خلال الفترة الماضية فى أعمال الرفع المساحى وأعمال الاكتشاف للبنية التحتية وتنفيذ قاعدة بيانات للبنية التحتية بنطاق المحافظة والجهود الرامية للحفاظ عليها باعتبارها ثروة قومية للمحافظة، كما تناول الاجتماع المقترحات التى تستهدف تحسين مستوى الأداء فى تقديم خدمات المركز للمواطنين والشركات بشكل عام.

وأكد نائب محافظ الدقهلية، فى بداية الاجتماع أن هذا اللقاء يستهدف رفع كفاءة العمل بالمركز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بما يحقق رضاء المواطن متلقى الخدمة وتأديتها فى أسرع وقت ممكن وفق برنامج زمنى محدد يتناسب مع طبيعة الخدمة وإجراءات تحقيقها.

ووجه نائب محافظ الدقهلية بضرورة تذليل كافة العقبات التى تعترض استخراج شهادة الرفع المساحى التى يطلبها المواطن أو تلك العقبات التى تعترض تقديم كافة الخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين والشركات.

وأشار نائب محافظ الدقهلية، لضرورة أن تعمل وحدات المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء تحت مظله مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، مضيفا ضرورة تحديد مدى زمنى لتأدية الخدمة للمواطنين أو الشركات وتفعيل مبدأ الصواب والعقاب.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع على صرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز والأجهزة المعاونة تحفيزا لهم على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، وأكد السكرتير العام أننا نعمل جميعًا فى الجهاز التنفيذى للمحافظة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات وتذليل كافة العقبات التى تواجه عمل هذه القطاعات.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار رضوان سعيد المستشار القانونى للمحافظة، وفكريه سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية والمحاسب محمد فخرى مراقب الحسابات والمحاسب أشرف وافى مدير الصناديق، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، والمهندس شريف عبد المنعم مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندسة مروة رضوان مدير إدارة المتغيرات المكانية، وزين مدير الشبكة الوطنية، والمهندس الزناتى عبد العظيم مدير عام مديرية الطرق، والمهندس طارق عبد العاطى مدير عام مديرية الاسكان، والمهندس محمد اسماعيل مدير عام المصرية للاتصالات والمهندس شريف حجازى مدير عام شركة غاز مصر الغاز والمهندسة داليا توفيق مدير عام شركة الكهرباء وعصام لطفى مدير إدارة المصالح الحكومية بشركة المياه والصرف الصحى وعادل البدوى وكيل إدارة الشئون الهندسية ووليد إبراهيم بإدارة الصناديق والسعيد عبد الحميد بإدارة الحسابات.