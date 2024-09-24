من أجل كوب لبن آمن.. تطوير جميع مراكز تجميع الألبان بالبحيرة.. التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتطوير كافة مراكز تجميع الألبان التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مضيفا أن مشروع تطوير مراكز الألبان من أهم المشروعات التى تنفذها الدولة بهدف حصول المواطن على كوب لبن آمن وصحى ونظيف.

وأوضح عزام، أن المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان يستهدف تحسين جودة اللبن وزيادة الإنتاجية وتحسين دخل المربين، فضلا عن توفير فرص عمل، مشيرا إلى المشروع الجديد يتضمن عملية رفع جودة الألبان المنتجة لدى المربين الصغار من خلال تطوير عمل نقاط ومراكز تجميع الألبان بمواصفات قياسية للحفاظ على جودة الألبان ورفع كفاءة عمليات النقل لمراكز التجميع ومنها للمصانع.

وشدد وكيل وزارة الزراعة على دعم المربين فى شراء المعدات والأدوات اللازمة لتربية الأبقار، وإنتاج اللبن ويشمل ذلك توفير قروض ميسرة لهم لشراء المعدات والأدوات اللازمة، وتوفير أسواق لتصريف منتجات اللبن وذلك بإنشاء أسواق جديدة.