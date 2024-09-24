منظمة خريجى الأزهر تناقش أحاديث عن النساء "أسىء فهمها"

كتب لؤى على

تواصل المنظمة العالمية لـ خريجي الأزهر، فعاليات ورش العمل التي تعقدها لعدد من الطالبات الوافدات، من مختلف الجنسيات، من دول: (نيجيريا - الفلبين - إندونيسيا - ليبيا - بوركينا فاسو)، وذلك بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، حيث عقدت ورشة بعنوان: (أحاديث عن النساء أسيء فهمها).

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بالأمانه العامة لـ هيئة كبار العلماء: إن الإسلام كرم المرأة، وجعلها في مكانة متساوية مع الرجل، حيث جاء الحديث النبوي ليؤكد أن النساء شَقائِق الرِّجال، لهُنّ مثلُ الذي عليْهنّ بالمعروف، مؤكداً أن الإسلام أولى المرأة اهتمامًا كبيرًا، ونظر إليها نظرة تكريمٍ واعتزازٍ، وهي كالرجل في التكريم وحقوق الحياة.

وتناول الحجار خلال ورشة العمل مع الطلاب: المغالطات التي يتم تناولها وكيفية الرد عليها، حيث أشار إلي أن الإسلام كرم المرأة لما لها من مكانة كبيرة، فهي أساس بناء الأسرة وتنمية المجتمعات، موضحا أن الموضوعات التي تثار حول المرأة، تتمثل في فريقين: فريق منهم متعسف ويظلم المرأة بشدة، نتيجة تفسيره للنصوص الدينية خطأ، نظراً للجهل وعدم المعرفة الصحيحة بمقاصد هذه النصوص، وفريق آخر يتساهل في نظرته إلى المرأة، ويفرط في مكانتها وطبيعتها الخاصة.



واستعرض الباحث بهيئة كبار العلماء، الأحاديث التي يرددها البعض، ويثيرهاحــول قضايا المــرأة، وحــول ما ورد في شأنها ، والتي فهموهـا فهمـا خاطئـا، وتعاملـوا معهـا تعاملاً سطحياً، فأســاءوا فهمهــا إســاءة بالغــة، موضحاً التفسير الصحيح لهذه الأحاديث، والمقصد منها.

وفي الختام، أشار إلى أن لجنة السنة النبوية في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أصدرت كتاباً عن قضايا المرأة شبهات وردود، حيث يتضمن كافة الأحاديث التي طرحها في المحاضرة وغيرها، وذلك لبيان التفسير الصحيح لها، وتم إهداء نسخة " Pdf " من الكتاب إلى الطالبات الوافدات، للاستفادة منه، و من أجل التعرف علي المغالطات التي يروجها البعض حول مكانة المرأة في الإسلام وكيفية الرد عليها.