مشاهد بالعين المجردة.. القمر يقترن بالمشترى فجر اليوم فى مشهد بديع

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي من منتصف الليل وحتى فجر اليوم الثلاثاء، اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسي في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الشرقي إلى ما قبل شروق الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، إن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، فالقمر يبعد عنا حوالي 397,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد 716,000,000 كيلومتر .

كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.