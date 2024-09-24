محافظ كفرالشيخ يكرم مدير إدارة تموين الرياض لتميزه في عمله

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، المحاسب إيهاب عباس محروس مدير إدارة تموين الرياض، لتميزه في عمله، وتحقيق جودة رغيف الخبز المنتج بمخابز الرياض، فضلاً عن ممارسة الدور الرقابي علي الأسواق بالرياض.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود مدير إدارة تموين الرياض وتميزه في أداء عمله، مؤكدًا أن هذا التكريم رسالة واضحة إلى جميع العاملين بالمحافظة، مفادها أن الجهد والتفاني في العمل يحظيان بالتقدير والتشجيع، كما أنه لا تهاون مع المقصرين.



