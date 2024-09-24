محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بلطيم، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سبق اعتماد الحيز العمراني لمدينة بلطيم إعداد مخطط استراتيجي لها عام 2021، ولم يتم اعتماده لحين تعديل قيد الارتفاع واستقطاع الجزء الواقع داخل بحيرة البرلس بعد تطهيرها وعمل كورنيش بلطيم، وبالفعل تم تعديل قيد الارتفاع بالتنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني من 12 مترا إلى 18 مترا مع تعديل الحيز العمراني المعتمد، ليصبح إجمالي مساحة المدينة 920 فدانا تقريبًا.

و‏‎أضاف محافظ كفرالشيخ، أن اعتماد المخطط الاستراتيجي يهدف إلى مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة بلطيم، والذي يهدف إلى تحويلها لمدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية.

و‏‎استعراض محافظ كفرالشيخ، مراحل الدراسة وهي مرحلة دراسة الوضع الراهن علي مستوى كافة القطاعات "العمرانية - الاقتصادية -الاجتماعية - الطرق - البنية الأساسية"، ذلك الأمر الذي يتواءم مع توجهات الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصولًا إلى مرحلة إعداد المخطط الاستراتيجي العام لتشمل أهم القضايا والمحددات.

هذا بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التعليم والصحة والخدمات الترفيهية، وتحسين البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك شبكات الطرق والمرافق، والحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

‏‎وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية المشاركة المجتمعية في إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بلطيم، وضرورة أخذ جميع الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بلطيم، يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في ربوع مصر.

تم اعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة بلطيم، تمهيدًا لاعتماده من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طبقًا لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، وفور نشر قرار الاعتماد ستقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد واعتماد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم حتى يتم العمل به وتنفيذ المشروعات المقترحة وفقًا لأوليات التنمية.