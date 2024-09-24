محافظ سوهاج يبحث شكاوى وطلبات المواطنين فى اللقاء الجماهيرى

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري مع المواطنين، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما التقى الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين، واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 338 مواطنا.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للمساعدات، وطلبات أخرى متنوعة، وقد وجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديرية الصحة، ومستشفى سوهاج الجامعي، كما تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على المحافظ بشكل فوري.

حضر اللقاء الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، وممثل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.