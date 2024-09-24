محافظ دمياط يضع حجر الأساس لمدرستى المتفوقين STEM والمصرية اليابانية 3

دمياط معتز الشربيني

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، جولة تزامنًا مع انطلاق العام الدراسى الجديد، لوضع حجر الأساس لمدرستين بمدينة دمياط الجديدة، جاء ذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم ودكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.

استهل "المحافظ" الجولة بوضع حجر الأساس لمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، والتى سيتم إنشاؤها ضمن مجموعة المدارس الثانوية التى تتبع وزارة التربية والتعليم لإعداد خريجين مؤهلين وفقًا لقواعد علمية متميزة ورؤى الابتكار لتأهيلهم للتعليم الجامعى حيث ستضم 3 مبانى، مبنى للفصول بعدد 18 فصلا دراسيا ومعامل " إلكترونيات، روبوتك ، فيزياء، أحياء، وسائط متعددة ، كمبيوتر ، جولوجيا، كيمياء ، هيدروليك ، لغات " بالإضافة إلى صالة العاب رياضية ومكتبة ، هذا إلى جانب عدد 2 مبنى فندقى للبنين والبنات يتضمنان قاعات للاستذكار، وخلال زيارته، للموقع تابع "محافظ دمياط" الموقف الإنشائى لمبانى المدرسة والجدول الزمنى للانتهاء من المشروع، لدخول المدرسة العام الدراسى القادم.

وواصل محافظ دمياط، جولته بوضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية، لتصبح الثالثة من نوعها بالمدينة علاوة على مدرسة أخرى بمدينة كفر البطيخ، حيث اطلع "المحافظ" على المشروع الذى يتضمن 12 فصلا دراسيا للمراحل التعليمية من الابتدائي حتى الثانوى، فضلا عن فصلين لمرحلة رياض الأطفال، علاوة على تضمن المبنى لمعامل وقاعات للأنشطة ومكتبة وقاعة للانشطة.