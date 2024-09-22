اعرف أسعار بيع المحال التجارية والوحدات الإدارية بجلسة مزاد دمياط الجديدة

دمياط معتز الشربيني

عقدت اليوم بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة ، جلسة البيع بالمزاد العلني لـ (15) محلا تجاريا، بمساحات تتراوح بين (14 إلى 37) مترًا مربعًا، وكذا عدد (4) وحدات مهنية وإدارية، بمساحات تتراوح بين (50 إلى 55) مترا مربعا، بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة.

وصرح الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن جلسة المزاد، أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحلات بأسعار تتراوح بين (108500) جنيه و(182000) جنيه بإجمالي مبلغ ( 32244500 ) مليون جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر المربع الواحد للوحدات المهنية والإدارية ما بين ( 31000 ) جنيه و ( 37000 ) جنيه، بإجمالى مبلغ ( 7332620 ) مليون جنيه.

وأشار رئيس الجهاز، إلي أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلو مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم استكمال سداد نسبة ( 10% ) + ( 1% ) مصاريف إدارية + ( 0.5% ) لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد،للمحلات والوحدات الإداريةوالمهنية.

أضاف رئيس الجهاز، أنه يتم استكمال سداد "نسبة (25%) + (1%) مصاريف إدارية + ( 0.5% )لصالح مجلس الأمناء" من الفيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد،ويتم سداد ( 5% ) من القيمة الإجمالية وديعة صيانة، خلال شهر من الترسية وقبل الإستلام.

لافتا إلى أنه، بالنسبة للمبلغ الباقي وقدره ( 90% ) للمحلات التجارية والوحدات المهنية والإدارية، يجرى سداده بأنظمة تقسيط ميسرة، وأن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182 ) لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .

مشيراً إلى تنوع أنشطة المحلات والوحدات الإداريةوالمهنية التى تم بيعها لخدمة الإحتياجات المختلفة لسكان سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة.

نوه رئيس الجهاز، أن هذا الطرح يأتى في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وحرص جهاز المدينة على توفير كافة الخدمات المختلفة لقاطنى المدينة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية الناتجة عن مثل هذه الطروحات فى الصرف منها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.