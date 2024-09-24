محافظ الوادى الجديد يطمئن على انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس الخارجة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ ، اليوم الثلاثاء بجولة مفاجئة لعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.

و تفقّد المحافظ مدرستى 6 أكتوبر ومُلحقة المعلمين الابتدائيتين، وتابع انتظام اليوم الدراسي وتواجد المعلمين واستلام الطلاب للكتب المدرسية، موجهاً بتخصيص فترات خلال اليوم الدراسي؛ لتثقيف وتوعية الطلاب بمعلومات عن المحافظة والدولة المصرية وتعميق الهوية الوطنية لديهم. كما شدد على متابعة نسب الغياب وبيان أسبابه؛ لمساعدة الطلاب على الانتظام بالمدرسة.

من ناحية أخرى، كلّف المحافظ الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية بكافة المدارس ؛ للحد من الكثافات الطلابية و توفير مناخ تعليمي ملائم.