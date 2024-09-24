محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لمتابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال

الشرقية - إيمان مهنى

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، مؤكداً ضرورة تسهيل كل الإجراءات الخاصة بالمواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص.

بدأ محافظ الشرقية الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والذي يمكن المواطن من ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ويًساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات التوعية للمواطنين وأصحاب المحال العامة بالتيسيرات الواردة بالقانون وتبسيط الإجراءات من خلال الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية المسئولة عن تراخيص المحال، من خلال التعامل مع جهة واحدة وفق معدل زمني مناسب مع التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيا للاشتراطات العامة والخاصة.

كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذى لتراخيص المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة وعدد المرخص منها، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية لتنفيذ القانون وعقد إجتماعات مكثفة مع مديرى المراكز التكنولوجية للوقوف على المعوقات التي تقابلهم في التنفيذ لحلها فوراً مع إسراع الخطى في إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون حرصاً على تحقيق المصلحة العامة للجميع.

وخلال الإجتماع قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام تكون مختصة بالمرور على المحال التجارية ومراجعة التراخيص الخاصة بها والتنبيه على المخالفين بسرعة التقدم لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع طبقاً للقانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات للإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات بما يُساهم في الحفاظ على المال العام والذي ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.