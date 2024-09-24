محافظ أسوان يلتقى بالأفواج السياحية ويقدم لهم هدايا تذكارية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أثناء جولته الميدانية اليومية لمتابعة استعداد لؤلؤة النيل الساحرة للاحتفال باليوم العالمى للسياحة، التقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم، بأحد الأفواج السياحية الفرنسية الذى يضم 32 سائحا.

وأجرى المحافظ حوارًا معهم، حيث أكد لهم ترحيب عروس المشاتى بالزائرين من مختلف الجنسيات فى أى وقت للاستمتاع بالمقومات الفريدة التى تمتلكها من تنوع المنتج والأنماط السياحية من السياحة النيلية والبيئية والعلاجية والترفيهية والثقافية والأثرية والسفارى والصيد.

وأشار إلى أن أسوان جاهزة لاستقبال أى أفواج سياحية للتمتع بسحر الطبيعة الخلابة التى تتميز بها زهرة الجنوب.

فيما أعرب الفوج السياحى عن سعادتهم لزيارة محافظة أسوان وانبهارهم بعظمة الحضارة المصرية داخل المزارات السياحية والمناطق الأثرية التى قاموا بزيارتها فى ظل الأمن والأمان والاستقرار الذى تنعم به مصر، كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية مع محافظ أسوان، وحرص المحافظ على توزيع هدايا تذكارية تحمل الهوية البصرية لأسوان.



السائحون



المحافظ والسائحين



المحافظ يقدم هدايا للسائحين



صورة تذكارية



محافظ أسوان يرحب بالسائحين



محافظ أسوان يلتقى بالأفواج السياحية