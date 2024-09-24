أسوان تروج للموسم السياحى الجديد من خلال فيديو عن مزارات أثرية.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، فيديو ترويجى عن السياحة بمدينة الجنوب فى إطار احتفالات اليوم العالمى للسياحة بمصر.

ويتضمن الفيديو، مشاهد لمدينة أسوان بداية مداخل أسوان بالمطار الدولى ومحطة القطار وأماكن السياحة والمواقع الأثرية المختلفة والبازارات السياحية المختلفة، وحركة السياحة فيها.

وتضم أسوان العديد من المواقع الأثرية والسياحية الخلابة، منها السد العالى ومعبد أبوسمبل ومتحف النوبة والمسلة الناقصة وجزيرة النباتات والقرى النوبية والبواخر السياحية وسط مناظر النيل الخلابة.