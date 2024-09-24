مبادرة بداية.. دورة تدريبة فى العلاج الطبيعي وتوزع شنط مدرسية بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

استعرض اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ، أنشطة المديريات والهيئات والجهات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي انطلقت فعالياتها في 17 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 100 يوم بهدف إتاحة فرصة للمواطن نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والتوظيف وغيرها عبر برنامج متكامل، لتحقيق مستهدفات المبادرة بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

وقال أبوالنصر، في بيان، إن مديرية الصحة والسكان نظمت دورة تدريبية لأطباء العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بأسيوط لثقل مهاراتهم في التعامل مع مرضي العنايات المركزة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وحالات النساء والعظام والأعصاب في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ،ومحافظ أسيوط وذلك للنهوض بمستوي الآداء للفريق الطبي وإمداده بأحدث العلوم الطبية التي تساهم في الوصول لأعلى المؤشرات في الأداء والمساهمة في إنجاح المنظومة الصحية بالمحافظة .

وأضاف محافظ أسيوط، أن الدورة التدريبية من المقرر لها أن تستمر لمدة 3 أسابيع يشارك بها أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بنحو 40 متدربا أسبوعياً وذلك تحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتورة دعاء عماد الدين مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة وبالتنسيق مع دكتورة نيفين عوني مدير عام الإدارة العامة للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مستشفى الرمد بمدينة أسيوط تلقت أجهزة طبية مقدمة من إحدى الشركات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم القطاع الصحي في إطار المشاركة المجتمعية مشيراً إلى أنه تم استلام جهاز سونار لفحص أمراض قاع العين والعصب البصرى وعمل التقارير الطبية باللجنة الطبية لكارت الخدمات المتكاملة بمستشفى الرمد، والذى يمثل دعماً نوعياً للمستشفى نظراً للحاجة الضرورية له، إذ يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى من أبناء المحافظة والمترددين عليها وذلك تحت إشراف الدكتورة كريستين تادرس مدير مستشفي الرمد والدكتورة شيماء جمال نائب مدير مستشفى الرمد بأسيوط.

وأعلن المحافظ، عن انطلاق كتبية العمل بالإدارة الاجتماعية بالبداري التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى لتوزيع الشنط المدرسية على الأسر الأولى بالرعاية من الأبناء الأيتام بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ أسيوط وبإشراف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط لتقديم كافة أشكال الدعم، ومساعدة أبنائنا على الاستمرار بالتعليم هو هدف أصيل لتحقيق الحماية الاجتماعية .

وبحسب اللواء دكتور هشام أبوالنصر، فإنه تم استلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي التابعة لمديرية الأوقاف لتسليمها للإدارات الاجتماعية حيث تم استلام الكمية المقررة بحضور الشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ومسئول الأوقاف ومديري إدارات "الضمان، المتابعة" والذي يأتي تحت مظلة الحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي تكافل وكرامة .

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الشباب والرياضة دشنت بعض الفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان " حيث انطلقت فعاليات دورى اللقاءات الرياضية في خماسي كرة القدم بإدارة شباب ديروط لمدة يومين على ملعب مركز شباب ديروط وشارك في فاعليات الدوري مراكز شباب قرى (بانوب ظهر الجمل، المندرة بحرى، نزله عبد اللاه، كودية الاسلام، أمشول، أبو الهدر، ساو، ديروط الشريف، مسارة، حرف سرحان) ويأتي تنظيم اللقاءات فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة التي تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وجعلها أسلوب حياة بالإضافة إلى إكتشاف الموهوبين رياضياً فى مختلف الألعاب ومنحهم فرصة الانضمام إلى المنتخبات الوطنية وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ أسيوط، وبإشراف أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وبمتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.



