فوز أستاذين بجامعة الأزهر بجائزة أفضل مشروعات مشاركة في المبادرة الخضراء الذكية

كتب لؤى على

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فوز الدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة بنين بقنا، والدكتور عبد الناصر عمران، بقسم التعدين والبترول بكلية الهندسة بقنا، بجائزة أفضل المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أصل 210 من المشروعات التي شاركت في المبادرة.

وأشاد الوزير المحافظ بالدور الذي تقوم به كلية الهندسة بقنا في دعم الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وقام سيادته بتسليم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين في الاحتفال الذي أقيم بحضور محافظي قنا والأقصر، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية.

و فاز الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة، عن مشروعه حول وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء، كما فاز الدكتور عبد الناصر عمران عن مشروعه توليد الهيدروجين الأخضر واستخدامه في التطبيقات الصناعية المختلفة، بجانب ذلك كرم المحافظ الدكتور محمد حبيب، الأستاذ المساعد بقسم التعدين والبترول بالكلية؛ لجهوده في اللجنة التنفيذية للمبادرة بمحافظة قنا.