فعاليات ثقافية وفنية ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بشمال سيناء

العريش ـ محمد حسين

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في شمال سيناء،ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" و في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا".

واستكملت ورشة فن التطريز في فرع ثقافة شمال سيناء، تحت إشراف نيفين المطرى، وبمتابعة نسرين الشوربجى، مسؤولة قسم ثقافة المرأة بالفرع، وتركزت الورشة على تعزيز المهارات الحرفية لدى المشاركات، مع توفير فرصة لتعلم أشغال يدوية تعكس التراث الثقافي للمنطقة.

وفي قصر ثقافة بئر العبد، عُقدت أمسية شعرية للأديب منصور القديري، رئيس نادي شعراء البادية خلال الأمسية، ألقي المشاركون مجموعة من القصائد الوطنية والاجتماعية التي تعكس مشاعر الفخر والانتماء، كما ناقش الأعضاء أهمية استئناف المهرجانات الشعرية، وخاصة مهرجان الشعر البدوي بسيناء، والذي يعد منصة مهمة لتعزيز الفنون الأدبية والتواصل بين الشعراء والمجتمع.

ونظم بيت ثقافة المساعيد محاضرة ثقافية بعنوان "مدى استعداد المرأة في تنمية المشروعات القومية"، ألقتها سوسن حجاب، دارت المحاضرة حول أهمية دور المرأة في مشروعات التنمية، واقتراح آليات جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة، زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها في تنمية المجتمع.

في سياق الأنشطة الثقافية، عُقدت محاضرة بعنوان "المولد النبوي" بقصر ثقافة بئر العبد، قدمتها الدكتورة ولاء محمد عبده، وأكدت على أهمية إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الاقتداء بسيرته وتعاليمه.

بالإضافة إلى ذلك، شهد بيت ثقافة 30 يونيو ورشة فنية في الرسم لتنمية مهارات ومواهب الرواد، أعدها أنس سلامة، تحت إشراف أحمد عبدالصاحي، مدير البيت، كما عُقد بقصر ثقافة العريش عرض فني ترفيهي لمسرح العرائس، حيث قام بتحريك العرائس كل من آدم جمعة وقمر جمعة، بإشراف الفنانة إيناس سمير، مديرة القصر.

في جانب آخر، استكمل بيت ثقافة المساعيد نشاطه بورشة قراءة حرة، بالإضافة إلى ورشة حكي عن حياة الرسول الكريم ﷺ، تركزت على سيرته العطرة، وأولاده، وزوجاته.



