فصل الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة وتأثر عدد من الأماكن بحى غرب المنصورة الجمعة

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائى لإجراء الصيانة الشاملة بلوحة توزيع الكهرباء، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري من الساعة السابعة صباحا، وحتى التاسعة صباحاً من نفس اليوم.

والمناطق التي سيتم الفصل عنها بنطاق حي غرب المنصورة هي: (مستشفى المنصورة الجامعى - شارع المشاية بالكامل - شارع الجمهورية من أول العباسي حتى نهاية الجامعة - شارع الثانوية - شارع منتصر - شارع الجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعة - شارع كلية آداب - شارع النخلة - شارع جيهان بالكامل - مركز الأورام - مستشفى الكلى داخل الجامعة والعيادات الخارجية التابعة لمستشفى الكلى - منطقة المعهد الصحي - مركز القلب والصدر - شارع إسكندر صوصه - شارع المدير - شارع عبد السلام عارف - شارع جلال الدين)؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الفترة المذكورة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء، وذلك حتى يساعد المواطنين في اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل والاستعداد المسبق.