فصل الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن أنه سيتم غدا فصل التيار الكهربائي، غد الإثنين، بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة في أماكن مختلفة؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة، والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها غدا الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، هي: منطقة تقسيم العدل الطناحى، وتقسيم هليوبليس.

وفى يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي، هي: منطقة سندوب، وميدان سندوب.

وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء؛ لمساعدة المواطنين على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع فترة انقطاع الكهرباء، والاستعداد المسبق لها.