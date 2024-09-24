اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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صحيفة عبرية: 3 شركات طيران دولية تلغى رحلاتها لإسرائيل وسط التصعيد مع لبنان

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 09:40 ص
صحيفة عبرية: 3 شركات طيران دولية تلغى رحلاتها لإسرائيل وسط التصعيد مع لبنان قصف جنوب لبنان
غزة (أ ش أ)

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ألغت شركات طيران ويز إير وبريتيش إيرويز وأذربيجان إيرلاينز رحلاتها من وإلى مطار بن جوريون اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبنانى.

وأوضحت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن الموقع الرسمي لمطار بن جوريون أظهر أن الشركات الثلاث لم تعد تطير من وإلى إسرائيل اليوم، كما ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها من وإلى بيروت.

وأضافت أن العديد من شركات الطيران استأنفت رحلاتها مؤخرا فقط، بعد تعليق المسار في نقاط مختلفة على مدار العام منذ 7 أكتوبر الماضي . ولا تزال شركات أخرى لا تطير بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وتحذيرات السفر.

وأعلنت لبنان في وقت سابق أن الغارات الجوية الإسرائيلية الواسعة النطاق في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل 492 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1645 آخرين.







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