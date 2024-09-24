اليوم السابع
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زراعة المنوفية: إزالة 31 مخالفة على الأراضى الزراعية الأسبوع الماضى

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 11:14 ص
زراعة المنوفية: إزالة 31 مخالفة على الأراضى الزراعية الأسبوع الماضى حملات ازالة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، الأسبوع الماضى حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تم خلالها تنفيذ 31 قرار ازالة وتحرير محاضر.

وشدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمنع التعديات تماماً والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كافة التعديات، وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

‎وأكد أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

‎جدير بالذكر، أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي، وإزالة كافة التعديات وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.







وزارة الزراعة

الاراضى الزراعية

التعديات على الاراضى الزراعية



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