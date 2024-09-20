إزالة 32 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 32 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة وخط التنظيم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ 32 حالة تعدي على أراضي زراعية وخط تنظيم بمساحة 3172 متر مربع تضمنت إزالة 20 حالة تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمركز القوصية و8 حالات تعدي بمركز أبوتيج منهما 5 حالات تعدي بالمباني على خط التنظيم و3 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي فضلاً عن إزالة 4 حالات تعدي بالمباني على خط التنظيم بمركز البدارية .

ونوه محافظ اسيوط علي أن تلك الحملات تمت بإشراف رؤساء مراكز القوصية وأبوتيج والبداري وفي وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية وباستخدام معدات الوحدات المحلية لهذه المراكز لافتاً إلى أهمية والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقاً للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

