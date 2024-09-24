رئيس نادى قضاة الإسكندرية ينعى المستشار عبد العزيز أبو عيانة

الإسكندرية - أحمد الزغبى

نعي المستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة النادي المغفور له المرحوم المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادي الصيد المصري بالإسكندرية ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق.

وأكد المستشار السعدني، أنه فقد القضاء المصري اليوم قيمة قضائية وقانونية كبيرة سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وسوف يتم تشيع الجنازة غدًا الأربعاء من مركز شبرخيت البحيرة بعد صلاة الظهر.