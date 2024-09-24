رئيس بحوث الصحراء يستعرض إنجازات المركز خلال عام في مجال التنمية الزراعية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن المركز يعمل فى قلب الصحراء المصرية، حيث الشمس الحارقة والرمال الذهبية، مُحققًا إنجازاتٍ بحثية وتنموية غير مسبوقة خلال عام 2023/2024 بفضل رؤيةٍ استراتيجية واضحة، وفرق عملٍ متخصصة، وشراكاتٍ فاعلة، أثبت ريادته في تحويل تحديات البيئة الصحراوية إلى فرصٍ واعدة، مساهمًا بشكلٍ فعّال في تحقيق الأمن المائي والغذائي، ودعم التنمية المستدامة في مصر.

واستعرض رئيس مركز بحوث الصحراء الإنجازات التى تحققت خلال العام الماضي في كافة المحافظات نطاق عمل المركز حيث أشرف المركز على إنشاء 17 تجمعًا زراعيًا و17 تجمعًا سكنيًا جديدًا في شمال وجنوب سيناء، مُقدّمًا نموذجًا يُحتذى به في التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية فتم تصميم تلك التجمعات لتوفير بيئةٍ معيشية متكاملة للسكان، وتشمل وحدات سكنية: مجهزة بخدماتٍ أساسية كالكهرباء، والمياه، والصرف الصحي و أراضي زراعية: مستصلحة ومجهزة بشكلٍ كامل للزراعة، مع توفير نظم ريٍّ حديثة و مرافق عامة: كمدرسة، ووحدة صحية، ووحدة شرطة، ومسجد، ومحلات تجارية و مصادر مياه: من خلال حفر آبار جوفية، وتشييد محطات تحلية لضمان توفير مياه صالحة للشرب والري.



أضاف أن هذه التجمعات أولت اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة وإشراكها في عملية التنمية، من خلال توفير فرص عملٍ لها في المشروعات الزراعية وغيرها.

كما تم تقديم خدماتٍ إرشادية وتدريبية متخصصة من خلال تجهيز مراكز الخدمات التنموية بشمال وجنوب سيناء وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلميه لدعم التنمية الزراعية ومواجهة تحديات استصلاح الأراضى الصحراويه نظّم المركز 10 ورش عملٍ تدريبية للمزارعين والمنتفعين في سيناء، بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجالات كيفية الزراعة: اختيار المحاصيل المناسبة للظروف البيئية في سيناء، وتطبيق أساليب الزراعة المستدامة و تخطيط الأراضي: استغلال الأراضي بشكلٍ أمْثَل، ووضع تصميمات فعّالة للمزارع و استصلاح الأراضي: تحسين خصوبة التربة، وإعدادها للزراعة، مع التركيز على الحفاظ على الموارد الطبيعية و وزّع المركز 10000 شكارة سمادٍ عضوي (كوم بوست) على المزارعين في التجمعات الزراعية لتحسين خصوبة التربة وإنتاجية المحاصيل.

كما تم توفير مياهٍ صالحة للشرب للتجمعات البدوية:

أمنًا للسكان في التجمعات البدوية، حيث وفر المركز 4 محطاتٍ لتحلية المياه، لتوفير مياه أمنه صالحة للشرب، ليستفيد منها حوالي 1000 أسرة.باودية شمال وجنوب سيناء حيث سيساهم هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق النائية، والتخفيف من معاناتهم في الحصول على مياهٍ نظيفة وذلك من خلال تأسيس مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه المرحلة الثانية بمحطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء حيث تم انشاء أول معمل مرجعى لتحاليل المياه والتربه بشبه جزيرة سيناء وكذلك وحدة تدريب لتشغيل وصيانة محطات التحلية.

و في خطوة مهمة للحفاظ على التراث النباتي المصري، أنشأ مركز بحوث الصحراء البنك الإقليمي للجينات النباتية في جنوب سيناء. يهدف هذا البنك إلى حماية السلالات النباتية المحلية من الانقراض، واستغلالها في تطوير زراعات جديدة ذات قيمة اقتصادية. كما يسعى المركز إلى تعزيز مكانة سيناء كمركز عالمي للتنوع البيولوجي، لا سيما منطقة سانت كاترين التي تزخر بأنواع نباتية فريدة.



كما تم إجراء دراساتٍ حقلية لتحسين الزراعة في المناطق ذات الملوحة المرتفعة في إطار جهوده لإيجاد حلولٍ للتحديات الزراعية، أجرى المركز دراساتٍ حقلية متخصصه تهدف إلى فهم خصائص التربة وتحديد المحاصيل المناسبة لظروف الملوحة المرتفعة، ووضع برامج لإدارة التربة وتحسين إنتاجيتها. من خلال تحديد الاحتياجات السمادية طبقا لمحتوى التربه من العناصر.

كما تم تنفيذ مشروعاتٍ لتمكين المرأة وتحسين سبل العيش في جنوب سيناء حيث شارك المركز مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تنفيذ مشروعٍ لـ “تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء"والذي يهدف الى تقييم احتياجات المجتمعات المحلية: وإشراكهم في وضع خطط التنمية لثلاث قرى في جنوب سيناء (رأس سدر، الطور، نويبع) و تدريب صغار المنتجين: على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والمستدامة، بما فيها الزراعة المراعية لتقلبات المناخ و توفير المعدات والمدخلات الأساسية: لدعم سبل العيش المستدامة، مثل البذور، والأسمدة، ونظم الري الحديثة.

كما تم تمكين المرأة: من خلال توفير فرص عملٍ لها في المشروعات الزراعية وغيرها و توزيع مشروعاتٍ صغيرة لتربية الدواجن البياض لتحسين دخل الأسر وتوفير مصادر بروتينٍ حيواني، وزّع المركز 25 مشروعًا صغيرًا لتربية الدواجن البياض على أسرٍ مستحقة في سيناء. وفر المركز الدعم الفني والإرشادي للمنتفعين من هذه المشروعات، لتحقيق أقصى استفادةٍ منها أبحاث تطبيقية ترسم ملامح صحراء مصر المستقبلية:

كما تم تقديم دراسات حصر وتصنيف الأراضى لتحديد اولويات استصلاح الأراضي وتنمية الوديان حيث أجرى المركز دراساتٍ شاملة لحصر وتصنيف الأراضي لمئات الألاف من الأفدنة بمناطق مختلفة من الجمهورية، بما فيها مناطق رفح والشيخ زويد – وسط سيناء – الدلتا الجديده – الكفره بالصحراء الغربيه و تقييم صلاحية التربة للزراعة: وتحديد المحاصيل المناسبة لظروف كل منطقة و تحديد المناطق المناسبة للتوسع الزراعي: وإنشاء تجمعاتٍ زراعية جديدة و استهدفت هذه الدراسات استصلاح المناطق ذات الأولوية طبقا لخطط الدوله ووضع خططٍ لإدارتها وتنميتها زراعيًا بشكلٍ مستدام.

كما تم تقديم برامج بحثية للتنمية الزراعية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية حيث أطلق المركز 34 برنامجًا بحثيًا تطبيقيًا جديدًا، لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مناطق مختلفة من الجمهورية، مثل شبه جزيرة سيناء: برنامج لتنمية الزراعة في مناطق مختلفة من الشمال والجنوب و الوادي الجديد: برنامج للتنمية الزراعية في واحة الخارجة و الساحل الشمالي الغربي: برنامج للتنمية الزراعية في منطقة مطروح وسيوة و فى البحر الأحمر: برنامج للتنمية الزراعية في منطقة حلايب وشلاتين وفى أسوان: برنامج للتنمية الزراعية في مناطق جنوب أسوان.



و تضمنت هذه البرامج مشروعاتٍ بحثية في مجالات: تحسين إنتاجية المحاصيل: من خلال تطوير سلالاتٍ جديدة مقاومة للإجهادات البيئية مثل الملوحة والحرارة العالية و إدارة الموارد المائية: بشكلٍ فعال، وتطبيق نظم الري الحديثة لتوفير المياه و مكافحة الآفات والأمراض: التي تؤثر على المحاصيل، مع التركيز على استخدام الطرق الطبيعية والمستدامة.

كما تم تطوير سلالات نباتية جديدة مقاومة للظروف البيئية الصعبة: أولى المركز اهتمامًا خاصًا بتطوير سلالاتٍ نباتية جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، والطماطم، والنخيل، وبنجر السكر، لتكون مقاومةً للإجهادات البيئية السائدة في المناطق الصحراوية، مثل الملوحة والحرارة العالية. تم تطبيق أحدث التقنيات في مجال تربية النبات وتحسين الصفات الوراثية، للحصول على سلالاتٍ ذات إنتاجيةٍ عالية وكفاءةٍ مرتفعة في استخدام المياه والمغذيات.

كما تم تدريب الباحثين على ريادة الأعمال لإعداد جيلٍ جديدٍ من الباحثين المؤهلين لدخول سوق العمل، أطلق المركز برنامجًا لتدريب الباحثين على ريادة الأعمال ، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.



و يهدف البرنامج إلى: تنمية مهارات الباحثين: في مجالات التسويق، وإدارة المشروعات، وتحليل الجدوى الاقتصادية، و تشجيعهم على إنشاء مشروعاتهم الخاصة: في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الزراعية و ربط الباحثين بالمستثمرين: والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال و افتتاح معامل متطورة لأبحاث تحلية المياه و معامل متطورة لبناء القدرات في مجال أبحاث تحلية المياه، مجهزةً بأحدث الأجهزة العلمية.

تهدف هذه المعامل إلى: تطوير تقنياتٍ جديدة لتحلية المياه: بتكلفةٍ أقل وكفاءةٍ أعلى و إجراء دراساتٍ حول تحلية المياه المالحة ومياه الصرف الصحي: لإعادة استخدامها في الزراعة وغيرها من الأغراض و تدريب الباحثين والفنيين: على أحدث تقنيات تحلية المياه.

كما تم تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية: عزز المركز تعاونه مع الجهات المحلية والدولية في مجالات البحث والتطوير، ومنها هيئة الطاقة الذرية: في مجال استخدام التقنيات النووية في الزراعة وتحسين إنتاجية المحاصيل و الشركة العربية للصنيع: في مجال تصنيع المعدات الزراعية وتطوير نظم الري الحديثة و الشركة المصرية للمواد الكربونية: في مجال استخدام المواد الكربونية في الزراعة وتحسين خصوبة التربة.

وأولى المركز اهتمامًا كبيرًا بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع أنشطته، سعيًا لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمل.

وتضمنت جهوده في التحول الرقمي: الربط الإلكتروني: بين المركز الرئيسي في القاهرة ومحطات رأس سدر ومربوط البحثية، لتسهيل متابعة العمل وتبادل المعلومات بسرعةٍ ودقة و إنشاء قاعدة بياناتٍ علمية: تضم 834 دراسةً وتقاريرَ بحثية، تُغطّي مختلف قطاعات الجمهورية، لتكون مرجعًا للباحثين والمهتمين بعلوم الصحراء و تطوير نظم معلوماتٍ إدارية: لتحسين كفاءة إدارة الموارد وتسهيل اتخاذ القرارات.