حيثيات حبس عصام صاصا بالتزوير.. استخرج توكيلا داخل مصر أثناء وجوده بدبى

كتب سليم على

يستكمل اليوم السابع نشر حيثيات محكمة جنايات الجيزة، بالحكم على مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وعاقبت المتهم الثاني والثالث غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير توكيلات.

كشفت حيثيات المحكمة أن المتهم الرابع "عصام طه طلعت مهنى" كان قد تسبب بتاريخ 6 مايو الماضى فى حادث سير أسفر عن قتل أحد الأشخاص خطأ فى الجنحة رقم 6735 لسنة 2024 قسم شرطة الطالبية، وأخلى سبيله بعد العرض على النيابة العامة فى حضور المدافعة عنه، وإ رغب المتهم الرابع فى إستبدالها بمحام آخر هو " محمد حمود" فقد ألغى توكيلها، وغادر مصر إلى إمارة دبي بتاريخ 9 مايو الماضى، لإقامة حفل بها بذات التاريخ.

وأشارت الحيثيات إلى أن عصام صاصا أرد حال وجوده بإمارة دبي إستخراج توكيل عام قضايا للمحامى السالف الذكر فى أسرع وقت ممكن للدفاع عنه فى قضية حادث السير، وظنا منه أن استخراج الوكالة من خارج مصر سيتطلب وقتا غير قليل، فقد عزم على استخراج توكيل رسمي من داخل مصر رغم وجوده خارجها، مستهدفا تسليمه لمحاميه لتمثيله أمام النيابة العامة والقضاء من بعدها للدفاع عنه فى الجنحة السالفة، علما بأن استصدار مثل ذلك التوكيل وهو خارج البلاد يعد تزويرا فى محرر رسمي.

فاتفق المتهم الرابع حال وجوده بإمارة دبي مع المتهمين الأول أخيه "محمد طه طلعت مهنى" والثالث " طلعت أبو الفتوح أحمد" على تزوير ذلك التوكيل واستصداره من داخل مصر بواسطة المتهم الأول بعد أن ينتحل شخصيته، فوافقاه على فكرته، وساعدهما بأن أمدهما ببياناته وصورة من توقيعاته لتقليدها وبيانات المحامى اللازم إثباتها بالتوكيل.

فأبلغ المتهم الثالث صديقه " حسنى سيف الدين سيد" برغبة المتهم الرابع فى استصدار توكيل رسمي عام قضايا لمحاميه، وبأنه متعجل لسفره، وأرسل له البيانات اللازمة لذلك، وظنا من "حسنى سيف الدين سيد" أن المتهم الرابع داخل مصر فقد أبلغ صديقه " أحمد إبراهيم الدسوق" رئيس مكتب توثيق مجلس النواب بالأمر، اعتقادا منه بان المتهم الرابع هو من سيوقع على الاوراق اللازمة لاستصدار التوكيل، وأرسل له بيانات المتهم الرابع ومحاميه لإثباتها بالتوكيل، فوافقه على ذلك.