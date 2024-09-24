اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 07:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن شن غارات جديدة مكثفة على جنوب لبنان

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 06:52 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن شن غارات جديدة مكثفة على جنوب لبنان اف 35
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، إنه يشن حاليًا غارات مُكثفة على جنوب لبنان، زاعمًا أنها "أهداف تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية".

وأضاف متحدث لجيش الاحتلال: "جيش الدفاع أطلق موجة غارات واسعة تستهدف أهداف إرهابية فى لبنان تفاصيل أخرى ستنشر لاحقًا".

فى سياق أخر، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرات من طراز إف 35.

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن طائرات حربية هاجمت بتوجيه من هيئة الاستخبارات فى منطقة الضاحية الجنوبية فى بيروت وقضت على المدعو إبراهيم محمد القبيسى قائد منظومة الصواريخ والقذائف فى حزب الله، فى وقت الغارة كان المدعو القبيسى برفقة عدد من كبار قادة منظومة الصواريخ فى حزب الله.







جيش الاحتلال

جنوب لبنان

اخبار لبنان اليوم

اخبار لبنان واسرائيل

تفجيرات لبنان

جنوب لبنان اليوم

اخبار لبنان

لبنان اليوم

أخبار لبنان اليوم عاجل

لبنان

حزب الله

غارات إسرائيلية على لبنان

الاحتلال

إسرائيل

الضاحية الجنوبية

الحرب الإسرائيلية على لبنان

اجتياح لبنان

الحرب على غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة