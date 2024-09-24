جامعة المنصورة تكرم 75 من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة

الدقهلية - سارة الباز

كرمت جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، خلال احتفالية عيد العلم الخامس عشر، العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، جوائز الأفراد والهيئات، جوائز الجامعة التقديرية عن عام 2024، جائزة الجامعة للتفوق، جائزة الجامعة التشجيعية، الحاصلين على دكتوراه (DSC) العلوم، أفضل قسم علمى، جائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراه، وجائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراه، وذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالى الأسبق، الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة السابق، ورئيس جامعة هيرتفورد شاير البريطانية، الدكتور السعيد عبد الهادى، رئيس جامعة حورس، الدكتور أحمد أمين حمزة، رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مدير مكتب المخابرات الحربية، والمستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية، وممثلى الأجهزة الأمنية ونواب رئيس الجامعة السابقين، أعضاء مجلس النواب من أستاذة الجامعة، والعمداء، وحازم نصر، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وسعد عبد الوهاب، قائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور الشعراوى كمال، المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، ومديرى المراكز الطبية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن احتفالية عيد العلم الخامس عشر لجامعة المنصورة تهدف لتكريم رموز، وعلماء جامعة المنصورة الذين يستحقون منا كل اعتزاز وفخر؛ لجهدهم الدؤوب، وعملهم الجاد فى إعلاء شأن جامعة المنصورة بين جامعات مصر والعالم، كما تهدف الاحتفالية إلى تشجيع، وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم فى مختلف المجالات العلمية والعملية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية فى المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء فى الدولة المصرية.

وأوضح أن مجتمع المعرفة القائم على التعليم والبحث العلمى والابتكار، هو أحد أهم أهداف الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث كان الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى والابتكار ولازال من أهم أولويات الدولة، ودعم الجامعة الكامل لعلمائها وباحثيها، وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمى والابتكار وتطبيق العلوم والتكنولوجيا، والتركيز على المجالات التى تحظى باهتمام محلى وعالمى، بما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

وأشار إلى اهتمام الجامعة بتطوير المنظومة التعليمية لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلى والدولى، ويسهم فى تخريج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة، مؤكدًا على أن جامعة المنصورة تضم نخبة متميزة من العلماء والأساتذة والباحثين فى مختلف المجالات، والذين ساهموا فى إثراء منظومة البحث العلمى وريادة الجامعة وتفوقها وتقدمها فى التصنيفات الدولية بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مساهمتهم فى إحداث النهضة ودفع عجلة التنمية من خلال أبحاثهم العلمية الجادة والمُثمرة.

كما عبر رئيس الجامعة عن دعمه لعلماء جامعة المنصورة وتوفير كافة السبل لكى يساهموا بعلمهم وأبحاثهم فى المجالات العديدة ذات الأولوية، فهم عماد النهضة العلمية والتعليمية التى تتطلع إليها الدولة، بمنتهى الثقة فى قدرتهم على مواصلة العطاء من أجل مصر وأبنائها متحملين الأمانة والمسئولية بصدق، باذلين من جهدهم وعلمهم من أجل مجتمعهم ووطنهم.

واستعرض الدكتور طارق غلوش الرؤية المستقبلية لقطاع الدراسات العليا بين الواقع والمأمول، والذى كان نتيجة جهد إدارات الجامعة المتعاقبة وجهود العلماء والباحثين داخل الجامعة بما وصلت إليه من مكانة مرموقة، مؤكدا على عمل قطاع الدراسات العليا على وضع رؤية استراتيجية لمواكبة تطورات العصر وتلائم الواقع الذى نعيش فيه.

وأوضح أن قطاع الدراسات العليا يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف منها: تدويل الجامعة والذى يتضمن إقامة شراكات مع مؤسسات عالمية، وتشجيع الأبحاث المشتركة وتقديم برامج جديدة، والعمل على رفع التصنيف الدولى للجامعة.

كما أكد على أن الجامعة تمتلك العديد من العوامل التى تعزز قدرتها على التدويل؛ منها البنية التحتية الرقمية، والخدمات التى تقدم للباحثين، وتميز رأس المال البشرى والفكرى، ومنها ظهور 61 عالما من علماء جامعة المنصورة فى قائمة ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيرا بالعالم، وكذلك السمعة الأكاديمية المميزة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، لافتا إلى أنه قد تم مؤخرا اتخاذ قرار من مجلس الجامعة بإنشاء كلية الدراسات العليا لتضم برامج متنوعة بالشراكة مع جهات أجنبية مرموقة لتخريج كوادر بشرية مؤهلة على البحث العلمى، كما صدر قرار بإنشاء مدينة البحوث موجود بها العديد من مراكز التميز البحثى والمختبرات وحاضنات بحثية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي.

وذكر أهم الخطوات التى اتخذتها الجامعة، وهى إنشاء منصة عالمية لقطاع الدراسات العليا على غرار المنصات العالمية لنشر المعرفة والبحث العلمى والمؤتمرات والأبحاث العلمية وأعلن عن إطلاقها رسميا تحت اسم (Knowture)، وهى مزيج من المعرفة والطريق إلى المستقبل، المنصة رقمية خاصة بجامعة المنصورة تهدف إلى تطوير تجربة التعليم العالى وتم إطلاقها ومسجل عليها العديد من المحاضرات لعلماء من جامعة المنصورة والجامعات العالمية المرموقة.

وتهدف المنصة إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار، تعزيز التواصل الدولى والثقافى، دعم الصورة الذهنية لجامعة المنصورة دوليا، وتسهيل التواصل مع مختلف الجامعات والجهات الأجنبية من خلال عرض المحاضرات لأساتذة فى جامعات مرموقة.

وقدم إسلام شبانة، مدير برامج التعليم فى المجلس الثقافى البريطانى ممثلا عن شركاء النجاح من الهيئات المحلية والدولية، البرامج التى يقدمها المجلس الثقافى البريطانى بالشراكة مع الجامعات والهيئات المحلية والدولية، وخلق الفرص للباحثين، وبرامج الشراكة مع الجامعات العالمية فى مجال التعليم العالى، وتمويل المشروعات المميزة بين الجامعات داخل مصر وداخل المملكة المتحدة.

وتصدر قائمة المكرمين خلال فعاليات الاحتفالية اليوم رموز الجامعة، وعلمائها، ومنهم: الدكتور محمد أحمد غنيم، أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والحائز على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمى فى مجال الريادة والابتكار، الدكتور أحمد أمين حمزة، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، الدكتور أحمد جمال الدين موسى، أستاذ الاقتصاد والماليّة العامّة بكليّة الحقوق بجامعة المنصورة ورئيس جامعة المنصورة الأسبق والفائز بجائزة الجامعة التقديرية فى مجال العلوم الإنسانية والفنون والأدب، الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمى والكبد بجامعة المنصورة، رئيس الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمى والأورام، والحاصل على وسام ديمخوف بروسيا لعام 2024، الدكتور محمد عبد الحافظ محمد الفار، أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية العلوم بجامعة المنصورة، وضيف شرف المؤتمر العالمى للسرطان ببراغ وبدبى، الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير، أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والحائز على جائزة الطبيب العربى للعام 2023، الدكتور تامر سمير أبو السعد، الرئيس المنتخب للجمعية الدولية لعلوم واضطرابات التخاطب، الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، الدكتور باسل رفقى عبد الفتاح، أستاذ جراحة الأورام بجامعة المنصورة، أول طبيب مصرى عضو بالجمعية الأوروبية للأورام النسائية ESGO للعام 2023.