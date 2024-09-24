اليوم السابع
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تعرف على الحركة الملاحية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 10:00 ص
تعرف على الحركة الملاحية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم،  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن، تم خلالها تداول 11000 طن بضائع و 691  شاحنة و 119 سيارة .

وأكدت الهيئة فى بيان لها أن شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و 403 شاحنة و 101 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع 288 شاحنة و 18 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة امل.

استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 2700 طن بضائع و 285شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكبا بموانيها.


 







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