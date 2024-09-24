تعرف على الحركة الملاحية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن، تم خلالها تداول 11000 طن بضائع و 691 شاحنة و 119 سيارة .

وأكدت الهيئة فى بيان لها أن شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و 403 شاحنة و 101 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع 288 شاحنة و 18 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة امل.

استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 2700 طن بضائع و 285شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكبا بموانيها.



