بدء فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية

افتتحت مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر العام الدراسي الجديد بمعسكر تدريبي للطلاب، بهدف تجهيزهم للاندماج في المنظومة التعليمية المتطورة بالمدرسة، وتطوير مهاراتهم الشخصية وتزويدهم بالمعارف اللازمة في مختلف المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.

وتؤمن ابدأ بأن التعليم لا يقتصر على الفصول الدراسية، وتسعى دائماً لتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار لأبنائنا الطلبة.