اليوم السابع
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بدء فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 10:01 ص
بدء فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية جانب من الفعالية

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افتتحت مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر العام الدراسي الجديد بمعسكر تدريبي للطلاب، بهدف تجهيزهم للاندماج في المنظومة التعليمية المتطورة بالمدرسة، وتطوير مهاراتهم الشخصية وتزويدهم بالمعارف اللازمة في مختلف المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.

وتؤمن ابدأ بأن التعليم لا يقتصر على الفصول الدراسية، وتسعى دائماً لتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار لأبنائنا الطلبة.

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (1)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية 

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (2)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (3)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية 

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (4)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (5)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية 

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (6)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية 

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (7)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (8)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (9)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية 

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (10)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية 

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (11)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية 

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (12)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية 

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (13)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية 

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (14)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية

فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية (15)
فعاليات العام الدراسى الجديد بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية 






العام الدراسى

المدارس التقنية

ابدأ

مبادرة ابدأ




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