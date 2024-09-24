اليوم السابع
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بدء العمل فى مشروعات الصرف الصحى لقرى أبو الريش بأسوان.. صور

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 01:31 م
بدء العمل فى مشروعات الصرف الصحى لقرى أبو الريش بأسوان.. صور جانب من الأعمال
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه تنفيذاً للوعود المتعلقة بالبدء فى إستكمال أعمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لقرى أبو الريش بحرى وقبلى، والذى كان من المشروعات المتعثرة، ومتوقف العمل فيه منذ عام 2010 بدأت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكليفات من وزير الإسكان، فى هذا المشروع الحيوى من خلال الدفع بالمعدات والمستلزمات الفنية لخدمة أهالى هذه القرى.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه بالتوازى مع ذلك سيتم البدء فى إستكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية الرقبة التابعة لمركز دراو ضمن مشروع صرف صحى بنبان حيث ستبدأ الأعمال فى محطات الرفع والشبكات والانحدار، وكذا محطة المعالجة بطاقة 7/10 ألف م3 يوم ، وبأطوال 23 كم بالرقبة ، و 50 كم ببنبان.

وأشار، إلى أن ذلك يعكس حرص أجهزة الدولة التى تعمل بروح الفريق الواحد فى ملحمة من التكاتف والتكامل من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وتلبية المطالب الجماهيرية من خلال تسخير كافة الإمكانيات لتوفير حياة كريمة لهم.

التجهيز للمشروع

التجهيز للمشروع

 

العمل فى المشروع
العمل فى المشروع

 

بدء العمل فى المشروع
بدء العمل فى المشروع

 

مستلزمات المشروع
مستلزمات المشروع

 

مشروعات الصرف الصحى
مشروعات الصرف الصحى

 

مشروعات الصرف الصحي الجديدة

مشروعات الصرف الصحي الجديدة

مواسير الصرف

مواسير الصرف






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