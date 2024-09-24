المستندات المطلوبة وشروط توثيق شهادات الميلاد والوفاة

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات وزارة الصحة والسكان، المستندات المطلوبة لتوثيق شهادات الميلاد والوفاة (مواليد مصر) المستخرجة من مكاتب الصحة، وشروط الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة لتوثيق شهادات الميلاد والوفاة

1- أصل الشهادة المطلوب توثيقها (الميلاد/الوفاة) المستخرجة من مكاتب الصحة معتمدة من مديرية الشؤون الصحية التابع لها مكتب الصحة.

ثانيًا: شروط الحصول على الخدمة

1- إحضار المستندات المطلوبة.

2- أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الأولى أو مفوض من السفارة إلى إدارة التراخيص الطبية.

3- مصاريف الخدمة 20 جنيهًا.

يُذكر أن الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلنت 2 سبتمبر الماضي، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 206 أيام؛ حيث سجل عدد سكان مصر 106 ملايين نسمة بالداخل في الثامن من فبراير الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 106 ملايين بالداخل في يوم 20 أبريل الماضي أي خلال 72 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 106 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في 2 يوليو الماضي أي خلال 72 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 106 ملايين و500 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 62 يوم.