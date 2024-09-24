اليوم السابع
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المحطة الأخيرة.. واقعة دهس الفنان عباس أبو الحسن سيدتين تنتهى بالتصالح

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 12:37 م
المحطة الأخيرة.. واقعة دهس الفنان عباس أبو الحسن سيدتين تنتهى بالتصالح عباس ابو الحسن - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة الجنح كلمة النهاية، في واقعة اتهام الفنان عباس أبو الحسن، بدهس سيدتين بسيارته فى مدينة الشيخ زايد، ووفاة إحداهن، وذلك من خلال الحكم بانقضاء الدعوى ضده بالتصالح.

ومرت الواقعة بمجموعة من المحطات الهامة، منها:

ــ دهس الفنان عباس أبو الحسن سيدتين بسيارته، وإصابتهن، ووفاة إحداهما بعد أيام من نقلها للمستشفى، في 20 مايو الماضي.

ــ النيابة العامة قررت في نفس يوم الحادث ط، إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بكفالة 10 ألاف جنيه.

ــ بعد انتهاء التحقيقات أحالت جهات التحقيق الفنان عباس أبو الحسن للمحاكمة في 10 يوليو الماضي، وتحديد جلسة 23 سبتمبر المقبل لنظر المحاكمة.

-- خلال نظر أولي الجلسات تصالح الفنان مع الضحايا لتحكم المحكمة بانتهاء الدعوي بالتصالح.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها الفنان عباس أبو الحسن، بسيدتين، ما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.

 







عباس أبو الحسن

الفنان عباس أبو الحسن

قضية عباس أبو الحسن




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