اليوم السابع
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الكشف والعلاج المجانى لـ378 حالة ضمن قافلة "بداية" بجراجوس فى قنا

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 07:49 م
الكشف والعلاج المجانى لـ378 حالة ضمن قافلة "بداية" بجراجوس فى قنا قافلة "بداية" بجراجوس فى قنا
قنا صابر سعيد

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نظمت جامعة جنوب الوادى قافلة طبية بقرية جراجوس بقنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،  برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها العلاجية لعدد 478 حالة كشف وعلاج وتحويل للمستشفى الجامعي، وجاءت كالتالي  65 حالة باطنة، 157 حالة رمد، 90 حالة عظام، 76 حالة أطفال، 50 حالة نساء، 35 حالة أنف وأذن، بالإضافة لعدد6 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة،  كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة التمريضية قامت بالتوعية عن كيفية التعامل مع مرض السكر والضغط والمضاعفات وكيفية تجنب الضغوط الحياتية للحد من المضاعفات وتم خلال القافلة عمل تحليل السكر وقياس الضغط لأكثر من 47 حالة مرضية وتم توجيه التوصيات للتأقلم مع المرض.







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