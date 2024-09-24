الصحة: مصر تترأس تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الالتهاب الكبدى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، المُشاركة بالحدث السنوي لتحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الالتهاب الكبدى، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى تعقد بنيويورك فى الفترة من 23 وحتى 27 سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ألقى كلمة نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأشار "عبدالغفار" إلى استعراض جهود الوزارة لوضع خطط عمل مستدامة وطموحة تستهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة في القضاء على فيروس "سي"، من خلال تقوية أنظمة الوقاية والكشف المبكر، كأول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس "سي".

ومن جانبه، قال "حساني" خلال كلمته، إن مصر تترأس للعام الثاني على التوالي التحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الالتهاب الكبدي، والذي يعتبر أحد أدوات الدبلوماسية الصحية التي مكنت مصر من تقديم الدعم والمساندة الى 12 دولة أفريقية وآسيوية من أجل دعم القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي بحلول عام 2030.

وأشاد "حساني" بالشراكة المتميزة بين وزارة الصحة والسكان والمركز الأفريقي للتحكم في الأمراض، والتي ساهمت في وضع برنامج تدريبي مستدام للعاملين الصحيين المعنيين بمكافحة والعلاج الفيروسات الكبدية بمختلف الدول الأفريقية والذي يتم تنفيذه بالكامل في مصر، فضلاً عن الشراكة مع التحالف العالمي للقضاء على التهاب الكبد لتنفيذ مختلف المشروعات التي تستهدف القضاء على الفيروسات الكبدية بقارة أفريقيا .

يذكر أن تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الالتهاب الكبدي والذي أطلق في 20 سبتمبر من عام 2022 يضم في عضويته قرابة 35 دولة، وتأتي رئاسة مصر للتحالف للعام الثاني على التوالي تأكيداً للريادة المصرية والخبرة العالمية في مجال مكافحة الفيروسات الكبدية .