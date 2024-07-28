مساعد وزير الصحة: مصر قدمت نموذجا فريدا فى مواجهة فيروس سى

كتب وليد عبد السلام

أكد محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن المبادرات الصحية أن العالم يحتفل باليوم العالمى للالتهاب الكبدى، مضيفا أن مصر قدمت نموذجا فريدا فى مواجهة أمراض الكبد وذلك بفضل دعم القيادة السياسية .

وأضاف الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان خلال الحفل الذى نظمته وزارة الصحة اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للالتهاب الكبدى، أن لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية كان لها دور تاريخى فى مواجهة المرض والاقتراب من مستهدفات منظمة الصحة العالمية في القضاء على المرض .

وتابع: مصر حصلت على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية بالوصول للمعدلات الطبيعية في الإصابة بفيروس سى.

وقال: أصبحت جمهورية مصر العربية أول دولة في العالم تحصل على وضع البطاقة الذهبية بسبب استكمال مسار القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي - وهو معلم مهم نحو هدف تحقيق القضاء التام على المرض قبل عام 2030. ويعد هذا تحولا مذهلا وذلك بسبب كون جمهورية مصر العربية من أعلى معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي في العالم منذ أقل من 10 سنوات، وتابع: نحن نقترب من الهدف النهائي المتمثل في القضاء على التهاب الكبد الوبائي C بأقل من 5 لكل 100000 حالة جديدة سنويا ومستويات مماثلة للوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي.

يذكر أن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة من الساعة (9 صباحًا وحتى 12ظهرًا)، كما يتم تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.