السيطرة على حريق باستراحة تمريض بسوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب قبل قليل باستراحة التمريض التابعة لمركز علاج الأورام بسوهاج وقسم الأطفال، وتمت عملية الإخلاء لأطقم التمريض ولقسم الأطفال دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وتمت عملية السيطرة على الحريق عقب الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء و10 سيارات من مرفق هيئه الإسعاف.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والذى إنتقل إلى مكان الحريق باغا يفيد بنشوب حريق بمركز علاج الأورام بالمحافظة وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتمت عملية المتابعة حتى تمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بالمطبخ الموجود بالمركز وإمتد الحريق إلى استراحة التمريض بالمبنى وقسم الأطفال تم على الفور السيطرة على الوضع ونقل أطقم التمريض والأطفال المقيمين بالقسم إلى مبنى آخر دون حدوث إصابات بينهم، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف وتمت عملية التبريد للمكان والتأكد من إخماد النيران بشكلا كامل، والتأكد من سلامة الجميع في وجود القيادات الأمنية التي تابعت عملية الإخماد والسيطرة على الحريق عن قرب.

ومن جهة أخرى انتقل الدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج وتم التأكد من سلامة كل الموجودين بمبنى مركز علاج الأورام بسوهاج