وزارة الزراعة تطرح 4 كيلو جبن بـ290 جنيهاً وكرتونة البيض بـ150

كتبت اسماء نصار

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة "إنتاجنا لأبنائنا"، بتوفير وضخ كميات من السلع والمنتجات الغذائية من إنتاجها، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.



يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، فضلا عن جوانب الصحة والتعليم والثقافة، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمواطن المصرى.



وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار المنتجات التي يتم طرحها:

4 كيلو جبنة ثلاجة بسعر 290 جنيهاً بدلاً من 350 جنيهاً

كيلو جبنة ثلاجة بسعر 85 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه

نصف كيلو جبنة ثلاجة بسعر 50 جنيها بدلاً من 55 جنيه

4 كيلو جبنة براميلى بسعر 290 جنيهاً بدلاً من 350 جنيهاً

كيلو جبنة براميلى بسعر 85 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه

نصف كيلو جبنة براميلى بسعر 50 جنيها بدلاً من 55 جنيهاً

نصف كيلو جبنة كيرى بسعر 50 جنيه بسعر 55 جنيهاً.

كرتونة البيض بسعر 150 جنيهاً.