اليوم السابع
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الجيش الإسرائيلى: إطلاق أكثر من 65 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل هذا الصباح

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 12:11 م
الجيش الإسرائيلى: إطلاق أكثر من 65 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل هذا الصباح جنوب لبنان ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)

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أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، أنه رصد أكثر من 65 صاروخا أطلق من لبنان على شمال إسرائيل هذا الصباح، ما تسبب فى إندلاع حرائق متفرقة وإصابة سيدة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان للجيش القول إن نحو 10 صواريخ أطلقت على مناطق شرق حيفا ، واعترضت الدفاعات الجوية العديد منها.

وقال مسعفون إن شظايا صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية أصابت امرأة تبلغ من العمر 58 عاما بجروح طفيفة حيث تم نقلها إلى المستشفى فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحرائق التي اندلعت في منطقة كريات شمونة.

وتأتي هذه الهجمات بعد إطلاق صاروخين على نهاريا في وقت مبكر من صباح اليوم، و20 صاروخًا آخر تم إطلاقها خلال الليل على وادي يزرعيل، ليصل إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت اليوم إلى ما يقرب من 90 صاروخًا. وفي الوقت نفسه، دوت صفارات الإنذار في الجليل السفلي.







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