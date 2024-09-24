اليوم السابع
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سلاح الجو الإسرائيلى يبدأ موجة جديدة من الهجمات على لبنان

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 01:12 ص
سلاح الجو الإسرائيلى يبدأ موجة جديدة من الهجمات على لبنان غارات على لبنان
أحمد علوى

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أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن موجة جديدة من الهجمات على العمق اللبناني، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك، إلى نحو 500 حالة وفاة، وإصابة و1645 جريحاً

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عمليات التصعيدية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعمل على تقويض فرص وقف الحرب على قطاع غزة، من خلال عمليات عسكرية جديدة ضد لبنان وشعبه.







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