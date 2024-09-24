الجيزة تزيل "جمالون مخالف" مقاما على أراض زراعية بشبرامنت

كتبت - مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أبو النمرس في مواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية.

واطلع المحافظ، على نتائج الحملة المكبرة التي تم تنفيذها اليوم، وأسفرت عن إزالة جمالون مخالف على مساحة 1000م2 مقام على أراضي زراعية بقرية شبرامنت بمركز أبو النمرس، إذ تم إزالته بالكامل ومصادرة بعض الإشغالات الخاصه به والتعامل مع بعض المناوشات التي تمت من قبل المخالفين أثناء الإزالة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ابو النمرس بتكثيف حملات إزالة مخالفات البناء الغير متصالح عليها والتعديات علي الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها ومنع كافة أوجه التعدي مجددًا وعرض تقرير يومي بمجهودات الإزالات لتلك الحالات لتحقيق الانضباط الحفاظ علي الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة.

وأكد محافظ الجيزة، مواجهة مخالفات البناء بكافة صورها بمنتهى الحزم وعدم التهاون مع محاسبة المقصرين في عملهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.