اليوم السابع
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البابا تواضروس يلتقى شباب "شرقى المنيا" بالكاتدرائية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 04:39 م
البابا تواضروس يلتقى شباب "شرقى المنيا" بالكاتدرائية البابا تواضروس يلتقى شباب "شرقى المنيا" بالكاتدرائية
كتبت: بتول عصام

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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الثلاثاء، شباب إيبارشية شرقي المنيا بصحبة نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية، وعدد من كهنتها، وذلك في إطار مؤتمرهم الذى تنظمه خدمة الشباب بالإيبارشية فى الفترة من 23 وحتى 25 سبتمبر الجاري.

وتأمل قداسة البابا في كلمته في المزمور الأول ثم أجاب على أسئلة الشباب.

والجدير بالذكر أنه قد استقبل البابا أمس الإثنين، محمد عبد اللطيف وزير التربية التعليم لبحث التعاون في وضع قيم مشتركة ضمن مناهج الدين، وعرض الوزير خلال اللقاء التوجه الجديد لمنظومة وزارة التربية والتعليم، من حيث الأفكار والأساليب الحديثة المتبعة في العملية التعليمية.

 







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