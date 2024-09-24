اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 11:41 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أشقاء، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادى الأسير الفلسطينى - في بيان مشترك - بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات: جنين، ورام الله، والخليل، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات في حق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطينى، ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس.







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الاحتلال الإسرائيلى

الشعب الفلسطينى

القدس

نادى الأسير الفلسطينى




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