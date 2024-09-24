الأقمار الصناعية: أجواء حارة رطبة وأعلى درجات متوقعة بالقاهرة 32 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الطقس حار رطب على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

ويسود اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

كما يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

يشهد الطقس اليوم رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 23، وقنا العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 26